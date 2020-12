Inter | la Curva Nord | “La Champions non era un obiettivo | pensiamo al campionato”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Lanon abbandona l’nei momenti di difficoltà. Brucia, fa male, malissimo. Nuovamente l’non è riuscita a raggiungere quello che il suo blasone imporrebbe d’ufficio. Ma non era questo l’, i conti facciamoli alla fine. Quindi consigliamo a tutti gliisti di finirla con la triste consuetudine di inutili piagnistei. Concentriamoci piuttosto sulla reale dimensione di questaal campionato.positivo. Diamo fiducia alla squadra e alla società. Poi tireremo, giustamente, le somme“. Questo è il contenuto dell’ultima esternazione delladell’, divulgata tramite il social network Facebook. La tifoseria organizzata nerazzurra ha pubblicato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Curva

Il contenuto dell'ultima esternazione della Curva Nord dell'Inter, divulgata tramite il social network Facebook, dopo l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League ...