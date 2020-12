Inter, il disastro europeo cambia il mercato di gennaio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Champions, Inter eliminata a causa della mancata vittoria sullo Shakhtar. Nerazzurri fuori anche dall’Europa League: gravi perdite economiche, mercato ridimensionato a gennaio? Inter eliminata dalla Champions e fuori anche dall’Europa League. Questo il risultato prodotto dallo 0-0 contro lo Shakhtar e in generale di una fase a gironi non giocata all’altezza. Conte è stato messo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Champions,eliminata a causa della mancata vittoria sullo Shakhtar. Nerazzurri fuori anche dall’Europa League: gravi perdite economiche,ridimensionato aeliminata dalla Champions e fuori anche dall’Europa League. Questo il risultato prodotto dallo 0-0 contro lo Shakhtar e in generale di una fase a gironi non giocata all’altezza. Conte è stato messo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Inter disastro Disastro Inter, la rosa ora è troppo grande: il mercato inizia oggi. Eriksen e non solo: ecco chi può partire Calciomercato.com Champions League: disastro Inter. Juventus, Lazio e Atalanta volano agli ottavi

Con le partite di ieri, si è conclusa la fase a gironi di Champions League. Tre italiane su quattro volano agli ottavi di finale della competizione. Entrando nel dettaglio, Juventus, Lazio e Atalanta ...

Inter mai così male in Champions: ultima nel girone, non era mai successo

L'Inter non era mai arrivata ultima nella fase a gironi di Champions League: è il peggior risultato di sempre. Nerazzurri senza ottavi da 9 anni.

