Infermiera personaggio simbolo del presepe

Infermiera anti-Covid nuovo personaggio simbolo del presepe 2020: a presentare la statuina artigianale Coldiretti, Symbola e Confartigianato Il nuovo personaggio del presepe 2020 è l'Infermiera anti Covid per simboleggiare l'impegno di tutto il mondo della sanità e della cura, in particolare dei più deboli. E' stato presentato per iniziativa di Coldiretti, Fondazione Symbola e Confartigianato.

Il nuovo personaggio del Presepe 2020 è l’ infermiera impegnata a salvare la vita delle persone colpite dal Covid-19 ed è raffigurata in una statuina realizzata da un laboratorio di arte presepiale di Napoli associato a Confartigianato.

