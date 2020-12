Inestetismi informazione | prevenzione cura e rimedi

Leggi su solodonna

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Cosa sono gli? Come prevenire cellulite, rughe, smagliature, peli superflui, acne, brufoli e punti neri? Vediamo quali sono i consigli enaturali più efficaci da adottare Inutile negarlo, glinon piacciono a nessuno: che siano rughe, cellulite, smagliature, peli superflui e tutte quelle piccoli (o grandi) tutte imperfezioni che ci rendono un po’ meno belle. Ma allora come risolvere questi piccoli nei del nostro corpo? Come eliminare Articolo completo: dal blog SoloDonna