Indiana Jones 5 | il produttore conferma Harrison Ford

Il produttore Frank Marshall ha aggiornato sullo stato di Indiana Jones 5 e ha confermato che Harrison Ford non verrà sostituito da un attore più giovane.A causa della pandemia si son un po' perse le tracce di Indiana Jones 5, ma quel che è certo è che Harrison Ford è rimarrà l'unico Indy.Il produttore di Indiana Jones 5, Frank Marshall, ha promesso che non ci sarà alcun recasting per il ruolo del protagonista e che Harrison Ford tornerà nei panni del celebre archeologo.Indiana Jones 5: il produttore Frank Marshall ci aggiorna sul film Indiana Jones 5 è un progetto di cui si parla da lungo tempo e, nonostante ultimamente abbia subito la doppia batosta dell’ addio di Steven Spielberg e dell’ ennesimo rinvio a causa del coronavirus, sembra che Disney non sia disposta a rinunciarci.Indiana Jones 5: il produttore Frank Marshall ci aggiorna sul film Con un'uscita prevista per il 2022, il quinto capitolo della saga cinematografica su Indiana Jones è in fase di pre-produzione....