(Di giovedì 10 dicembre 2020) SAN(ITALPRESS) - Il Segretario di Stato per il Turismo di SanFedericosi recato oggi a Roma per incontrare il Sottosegretario del Ministero Turismo e Cultura (MIBACT) con ...

Italpress : Incontro Pedini Amati-Bonaccorsi, nuove collaborazioni Italia-San Marino -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Pedini

Giornale di Sicilia

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati si è recato oggi a Roma per incontrare il Sottosegretario del Ministero Turismo e Cultura ...Il Segretario di Stato a Roma per discutere di ripartenza del settore post-Covid con il sottosegretario Mibact. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati si è recato oggi a Roma per ...Il Segretario di Stato a Roma per discutere di ripartenza del settore post-Covid con il sottosegretario Mibact.