Incidente per Valerio Staffelli, investito da un taxi in centro a Milano. L'inviato di Striscia stava consegnando il Tapiro a Roberto Bolle (Di giovedì 10 dicembre 2020) Valerio Staffelli, L'inviato di Striscia la Notizia, è stato investito da un taxi in centro a Milano nel pomeriggio del 10 dicembre. L'Incidente è accaduto in piazza Santa Maria Beltrade, vicino alla centrale via Torino. Secondo quanto si è appreso, Staffelli è stato investito mentre stava cercando di consegnare il 'Tapiro d'Oro' all'etoile della Scala Roberto Bolle, che si trovava sul taxi. L'inviato non ha riportato traumi gravi e dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto è stato portato in ospedale Gaetano Pini dall'ambulanza in codice verde. Sul posto anche una pattuglia della polizia per ...

