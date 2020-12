Incidente a Solbiate Olona | investita da furgone delle consegne | morta donna

(Di giovedì 10 dicembre 2020)(Varese), 10 dicembre 2020 - Tragedia nel Varesotto. Unadi 85 anni èdopo essere statada un furgoncino, questo pomeriggio in via Varese a...

Il Giorno

Solbiate Olona (Varese), 10 dicembre 2020 - Tragedia nel Varesotto. Una donna di 85 anni è morta dopo essere stata investita da un furgoncino delle consegne, questo pomeriggio in via Varese a Solbiate Olona. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 16.