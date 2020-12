In pensione opzione donna con la proroga 2021: no domanda di cessazione entro il 7 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) domanda cessazione per accedere alla pensione con la proroga dell'opzione donna che apre il pensionamento alle dipendenti nate nel 1962: bisogna attendere istruzioni del MIUR. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020)per accedere allacon ladell'che apre il pensionamento alle dipendenti nate nel 1962: bisogna attendere istruzioni del MIUR. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : pensione opzione Pensione opzione donna: valgono i contributi esteri? Money.it Pensioni anticipate 2021 e quota 100: ultimo anno per l’uscita dai 62 anni con 38 anni di versamenti, ma c’è la cristallizzazione

Pensione opzione donna: valgono i contributi esteri?

Sulle pensioni anticipate si delinea l'ultimo anno per usare la quota 100 (con 62 anni di età e 38 anni di versamenti), ma il diritto alla (...) ...Per chi vuole accedere alla pensione con l'opzione donna possono essere considerati, nei 35 anni di contributi, i versamenti effettuati all'estero?