FILOTTRANO - Se n'è andato un grande ciclista e il maestro del campione Michele Scarponi: Filottrano e la Fondazione Michele Scarponi onlus salutano con commozione Olivo Lancioni, spentosi a 85 anni.

Ultime Notizie dalla rete : lacrime per In lacrime per Olivo Lancioni, fu il maestro di Scarponi nelle sue prime uscite nel ciclismo Corriere Adriatico Morto Lancioni: fu l’allenatore di Scarponi

Professionista negli anni ’50, guidò "L’Aquila di Cantalupo" nei Giovanissimi e negli Allievi: "Hanno portato le Marche nel mondo" ...

Bimbo di due anni morto, il Comune si mobilita: «Noi ...

In lacrime per Olivo Lancioni, fu il maestro di Scarponi nelle sue prime uscite nel ciclismo.

Morto Lancioni: fu l’allenatore di Scarponi

Morto Lancioni: fu l’allenatore di Scarponi ... Olivo e Michele sono due semi rari, sta a noi custodirli per dare vita il prima possibile a una nuova stagione di emozioni e di biciclette".

Filottrano piange Olivo Lancioni, il “maestro” di Michele ...

La città di Filottrano con i suoi tanti appassionati del pedale, si stringe alla famiglia Lancioni per la perdita del caro Olivo, ex campione di ciclismo e maestro, negli anni Novanta, di quel Michele Scarponi che il mondo del ciclismo celebrerà e piangerà troppo presto.. Olivo Lancioni, classe 1935, passista scalatore, divenne ciclista professionista nel 1961 grazie alla Gazzola (la sua ...

