In Campania riaprono i negozi, la camorra torna con le bombe per riprendere le estorsioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) . La bomba esplosa davanti alla Galleria Marconi a Casoria (Napoli) potrebbe essere una ritorsione dagli esattori del racket: i negozi avevano potuto riaprire soltanto il giorno prima, col passaggio della Campania da zona rossa a zona arancione Covid. Con la ripresa delle attività commerciali, la camorra torna a far sentire la propria presenza tentando di recuperare il pizzo, che nei mesi scorsi si era dovuto fermare. Vetrine esplose, l’ingresso di un negozio sventrato, danni strutturali al muro dell’edificio e finestrini delle auto parcheggiate vicino in frantumi. Proprio nei giorni in cui avrebbero dovuto ricominciare a lavorare, dopo il lockdown imposto dal coronavirus. A Casoria, in provincia di Napoli, contro gli esercizi commerciali della Galleria Marconi hanno usato un ordigno artigianale ad ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020) . La bomba esplosa davanti alla Galleria Marconi a Casoria (Napoli) potrebbe essere una ritorsione dagli esattori del racket: iavevano potuto riaprire soltanto il giorno prima, col passaggio dellada zona rossa a zona arancione Covid. Con la ripresa delle attività commerciali, laa far sentire la propria presenza tentando di recuperare il pizzo, che nei mesi scorsi si era dovuto fermare. Vetrine esplose, l’ingresso di uno sventrato, danni strutturali al muro dell’edificio e finestrini delle auto parcheggiate vicino in frantumi. Proprio nei giorni in cui avrebbero dovuto ricominciare a lavorare, dopo il lockdown imposto dal coronavirus. A Casoria, in provincia di Napoli, contro gli esercizi commerciali della Galleria Marconi hanno usato un ordigno artigianale ad ...

noia_mortale : La Campania da venerdì potrebbe passare in zona gialla. Finisce che riaprono tutto e a gennaio stiamo peggio di ade… - bergami_matteo : RT @Gianluc54410558: Il vero problema è l’immigrazione. Campania riaprono i negozi, la camorra torna con le bombe per riprendere l… - juancar80 : RT @Gianluc54410558: Il vero problema è l’immigrazione. Campania riaprono i negozi, la camorra torna con le bombe per riprendere l… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Napoli, le botteghe nei presepi riaprono in ricordo di #Maradona. Gli artigiani, in fumo il 75 per cento del fatturato #… - mimmogammella2 : RT @Gianluc54410558: Il vero problema è l’immigrazione. Campania riaprono i negozi, la camorra torna con le bombe per riprendere l… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania riaprono La Regione Campania riapre le scuole domani, ma molti Comuni dicono no Fanpage.it CAMPANIA. DELLA NOTTE (AICAST): “SETTORE RISTORAZIONE, IL GOVERNO PRENDA DECISIONI CHIARE E VELOCI”

Il presidente dell’Aicast, Antonino della Notte sulla possibile riapertura di bar e ristoranti, chiede chiarezza e velocità nelle decisioni del Governo, per non aggravare ulteriormente il ...

Scuole in Campania, arriva diffida a De Luca ed ai sindaci: “Vanno riaperte subito”

"Il Dpcm del 3 dicembre e' chiaro, si sarebbero dovute riaprire le scuole fino alla terza media da ieri e dal 7 gennaio dovranno essere le secondarie di ...

Il presidente dell’Aicast, Antonino della Notte sulla possibile riapertura di bar e ristoranti, chiede chiarezza e velocità nelle decisioni del Governo, per non aggravare ulteriormente il ..."Il Dpcm del 3 dicembre e' chiaro, si sarebbero dovute riaprire le scuole fino alla terza media da ieri e dal 7 gennaio dovranno essere le secondarie di ...