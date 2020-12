(Di giovedì 10 dicembre 2020) Da questa mattina i Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, sin dalle prime luci dell’alba stanno eseguendo a Roma, Aprilia, Guidonia Montecelio e Pomezia un provvedimento cautelare dinei confronti di undi Aprilia, con contestuale sequestro preventivo nei confronti dello stesso e di altri due soggetti, indagati per il delitto di dichiarazione fraudolenta ai fini I.V.A. mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nello specifico, le attività di indagine delegate dalla citata Autorità Giudiziaria e dirette dal Sostituto Procuratore- dottoressa Simona Gentile – sono scaturite da un controlloeffettuato nel corso dell’anno 2019 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone nei ...

reportrai3 : L’imprenditore Franco Di Bonaventura tra 2006 e 2008 ha costruito un maxicomprensorio abusivo nella periferia di Ro… - CorriereCitta : Imprenditore agli arresti domiciliari: frode fiscale per oltre 6 milioni di euro - ignaziano : @maurovanetti @massimosandal @matteopillon1 @micheleboldrin @ALESSIO_ARGIOLA @falitalia @giagnoni_luca… - VitantonioCons3 : Quando fallisce un azienda la colpa non la diamo agli altri o agli imprenditori !!!!! Un operaio dovrebbe saper ris… - massimopiazza3 : RT @reportrai3: L’imprenditore Franco Di Bonaventura tra 2006 e 2008 ha costruito un maxicomprensorio abusivo nella periferia di Roma. L’ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditore agli

Il Corriere della Città

Oltre ad i soldi pagati in contanti Damiani avrebbe ricevuto denaro attraverso carte prepagate, quasi tutte intestate a prestanome ...“Le feste di Alberto Genovese non erano le più estreme, ce ne sono di peggiori. Di party come quelli a Terrazza sentimento ne è piena l'Italia”.