Ilary Blasi sfotte Barbara d’Urso e commenta il suo look: la frecciatina infuocata (VIDEO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilary Blasi prende in giro Barbara d’Urso e la nuova puntata del suo format web diventa già virale. Come ben sapete, la conduttrice in attesa di prendersi l’Isola dei Famosi, organizza settimanalmente uno show su Instagram dove si occupa di moda. Ilary Blasi sfotte Barbara d’Urso e commenta il suo look “Fashion or Trashion” è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 10 dicembre 2020)prende in giroe la nuova puntata del suo format web diventa già virale. Come ben sapete, la conduttrice in attesa di prendersi l’Isola dei Famosi, organizza settimanalmente uno show su Instagram dove si occupa di moda.il suo“Fashion or Trashion” è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TRASHPERSON18 : RT @danitrash77: Quando mi chiedono perché mi manca Ilary Blasi: #GFVIP - LaRonnie_ : Io vivo per Fashion or Trashion di Ilary Blasi su Instagram - danitrash77 : Quando mi chiedono perché mi manca Ilary Blasi: #GFVIP - CheDonnait : Non posso scegliere tra Ilary Blasi e Barbara d'Urso: è come chiedere se vuoi più bene a mamma o papà. #ilaryblasi… - blogtivvu : Ilary Blasi sfotte Barbara d’Urso e commenta il suo look: la frecciatina infuocata (VIDEO) -