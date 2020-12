Ilary Blasi mette alla berlina Barbara D’Urso: la battuta ironica sulle sue foto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una battuta di Ilary Blasi su Barbara D’Urso nel suo appuntamento di Fashion or Trashion scatena l’ironia dei fan. Come sono i vestiti di Barbarella? Fonte foto: Facebook / FacebookIlary Blasi ha creato un nuovo format su Instagram chiamato Fashion or Trashion nel quale commenta i look e le foto delle star italiane. Insieme alla conduttrice ci sono anche la sorella Melory, appassionata di moda, Brigittie Valesch, beauty coach, Alessia Solidani, hair sylist e Claudio Noto, make up artist. Con un taglio del tutto ironico Ilary e il suo team analizzano i vestiti e le foto delle personalità più importanti in Italia. Ad oggi Fashion or Trashion è arrivato al terzo ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Unadisunel suo appuntamento di Fashion or Trashion scatena l’ironia dei fan. Come sono i vestiti di Barbarella? Fonte: Facebook / Facebookha creato un nuovo format su Instagram chiamato Fashion or Trashion nel quale commenta i look e ledelle star italiane. Insiemeconduttrice ci sono anche la sorella Melory, appassionata di moda, Brigittie Valesch, beauty coach, Alessia Solidani, hair sylist e Claudio Noto, make up artist. Con un taglio del tutto ironicoe il suo team analizzano i vestiti e ledelle personalità più importanti in Italia. Ad oggi Fashion or Trashion è arrivato al terzo ...

__francesco_0 : GRANDE FRATELLO NIP ?????????????? ALESSIA MARCUZZI -------------------------------------------- ILARY BLASI ??????… - daniyungblud : Voglio il video del confronto Ilary Blasi vs Fabrizio Corona al #GFVIP commentato da @Giangiology Momenti di alta… - Rita_Sberna : Nel 2004, Totti portò un biglietto alla Madonna in un santuario mariano con scritto: «Non mi abbandonare mai» L’Ope… - CristianiToday : Nel 2004, Totti portò un biglietto alla Madonna in un santuario mariano con scritto: «Non mi abbandonare mai» L’Ope… - Carlett76595590 : @BertheCharenton @BakshDark @GrandeFratello Non è sempre stato così il GF, ma la gestione Signorini ha rovinato tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi debutta nella moda: “Fashion or Trashion” è il nuovo format dedicato allo stile dei vip Donna Fanpage Ilary Blasi debutta nella moda: “Fashion or Trashion” è il nuovo format dedicato allo stile dei vip

Ilary Blasi tornerà presto in tv con L’Isola dei Famosi 2021 ma nell’attesa ha pensato bene di fare una sorpresa ai fan ...

Ilary Blasi tira una frecciatina a Barbara D'Urso: 'Ci sono tanti filtri nelle sue foto'

Ilary Blasi spopola con il suo nuovo format social dal titolo "Fashion or Trashion" visibile sul suo profilo ufficiale Instagram. E in queste ore la conduttrice ha postato il terzo appuntamento della ...

Ilary Blasi tornerà presto in tv con L’Isola dei Famosi 2021 ma nell’attesa ha pensato bene di fare una sorpresa ai fan ...Ilary Blasi spopola con il suo nuovo format social dal titolo "Fashion or Trashion" visibile sul suo profilo ufficiale Instagram. E in queste ore la conduttrice ha postato il terzo appuntamento della ...