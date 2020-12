Ilary Basi | veleno su Barbara D’Urso | ecco cosa ha detto

Leggi su viagginews

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Blasi sfottein un video Instagram, facendo arrabbiare i fan della popolare conduttrice Mediaset. I rapporti tra prime donne, si sa, non sono mai rose e fiori.Blasi ne ha appena dato una prova dal suo account Instagram, dove sul format Fashion or Trashion la Capitana commenta i look dei personaggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com