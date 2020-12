Il videogame ufficiale dell’Agenzia Spaziale Europea

Leggi su wired

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Foto: Esa)Mancano quindici giorni al Natale e tra le iniziative più simpatiche e interessanti c’è sicuramente il mini gamechiamato Esa Space Quest che si può giocare gratuitamente da computer o da smartphone. Ambientato a bordo della StazioneInternazionale e con numerosi riferimenti appunto al periodo natalizio, è una creazione interamente made in Italy. Il team che ha messo a punto il progetto è infatti tutto tricolore, composto dal pixel artist Manolo Saviantoni alias the oluk, da Sebastiano Barcalori per art director e storytelling, Samuele Sciacca per lo sviluppo e JeffMan per le musiche. Il gioco è una delle iniziative collaterali al progetto speciale Ugly Christmas Sweater dell’Esa, con uno store online con prodotti a tema ...