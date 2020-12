Il tweet tra il comico e il patetico di Trump sull’indagine sulle finanze di Hunter Biden

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia è quella diindagato, ma a fare notizia è la reazione di Donald. Se infatti il figlio del presidente eletto, bersaglio preferito della campagna del presidente uscente durante l’intera campagna elettorale, ha reso noto con un comunicato del comitato di transizione-Harris di essere al centro di un’indagine dell’Attorney General del Delawarepropriehatato un messaggio a metà tra l’ironico e l’amaro in cui cita l’intervento della giornalista del NY Post Miranda Devine che, senza alcun riscontro, sostiene che il “10% di elettori avrebbe votato in maniera diversa se avessero saputo di” per chiudere con Onter “ma io ho vinto lo stesso”. “10% of ...

FGoria : Una delle tante differenze tra un tifoso del Toro e uno dei cugini della Juve è contenuta nelle risposte a questo m… - pietroraffa : Ieri ho scritto un tweet sull'impressionante numero di morti per Covid. In molti, tra i commenti, sostengono che… -

Ultime Notizie dalla rete : tweet tra

Il Sole 24 ORE

Il 2020 su Twitter in Italia dal 1 gennaio 2020 al 29 novembre 2020. Per quanto riguarda gli hastag Il Covid19, e tutti gli hashtag connessi (#Coronavirus, #Covid-19, #Covid_19, #CoronavirusItalia, #C ...I dati sulle conversazioni più gettonate dell’anno: tra i tweet più citati quello di una madre che si interroga sulla scelta del liceo giusto per sua figlia. Cottarelli, Conte e il Quirinale fra i più ...

Twitter - Wikipedia

Tale popolarità tra gli utenti consente loro di capitalizzare i propri tweet attraverso siti come Klout, che calcola automaticamente l'impatto delle persone sul web attraverso algoritmi basati sul numero di seguaci su Twitter e sulle connessioni che vengono effettuate. con Facebook, e quindi essere in grado di vendere le informazioni a potenziali inserzionisti o aziende che cercano persone ...

Vaccino Pfizer. Battaglia diplomatica a colpi di tweet tra ...

Vaccino Pfizer approvato in Uk, “guerra” a colpi di tweet tra ambasciatore tedesco e ministro britannico. I toni trionfalistici di Alok Sharma, ...

Come ritwittare - Help Center

Clicca su Ritwitta come Tweet di citazione. Aggiungi il tuo commento. Hai anche la possibilità di includere contenuti multimediali. Scegli tra una GIF, fino a quattro foto o un video. Clicca sul pulsante Retweet. A questo punto il Tweet verrà condiviso con tutti i tuoi follower sotto forma di Tweet di citazione.