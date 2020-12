Il sommelier a Olbia arriva a domicilio e ti fa innamorare del mondo del vino

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Visited 2 times, 43 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta dell'Acquedotto Romano die… Le bufale a cui credono gli studenti della Maturità 2020 Entusiasmo e grandi novità per il ...

Ultime Notizie dalla rete : sommelier Olbia

Gallura Oggi

Giuseppe Marrone, 43 anni, olbiese, laurea come agronomo a Sassari nel 2005 e master in Marketing e Enologia a Madrid si reinventa sommelier a domicilio.L’olbiese Giuseppe Marrone si reinventa. In tempo di Covid molte persone hanno dovuto cambiare le abitudini sia nella vita privata che nel lavoro, alla ...