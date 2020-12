Il silenzio dell’acqua 2 ultima puntata | chi è l’assassino? Il mistero delle chiavi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il2 è arrivato il gran finale: il 16 dicembre 2020 andrà in onda la quarta edella fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma cercare di capire quale sarà il finale è difficile! Pochissimi gli indizi che ci portano verso un solo colpevole. Tutti infatti potrebbero aver ucciso Sara e Luca, chi per un motivo chi per l’altro. C’è Katia che era presa da Rocco e potrebbe aver ucciso Sara per gelosia; c’è Sergio e c’è Elio: entrambi legati a Sara e Luca per via del traffico di anabolizzanti… Ci sono la sorella di Sara e suo marito, e perchè no, c’è anche Nina. Tante le persone che potrebbero essere coinvolte nel duplice omicidio che ha sconvolto il paese…. L’de Il2 ci aspetta in ...