Il Silenzio dell’Acqua 2 | anticipazioni ultima puntata | un altro omicidio da risolvere

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’de Il2 andrà in onda, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, mercoledì 16 dicembre in prima serata su canale 5. Scopriremo finalmente chi è l’assassino di Sara e Luca, ma non solo. Nella prossimainfatti, dovrà essere chiarito il mistero sull’aggressione subita da Elio, di cui Andrea è sospettato e si farà luce anche sulla morte di Sergio, il cui cadavere riaffiorerà dall’acqua. Tutti questi misteri saranno legati tra loro? Dovremo attendere il finale di questa seconda stagione per scoprirlo. Il2, il finale di stagione mercoledì 16 dicembre su Canale 5 Il prossimo 16 dicembre andranno in onda gli episodi 7 e 8 de Ilche chiuderanno di fatto questa ...