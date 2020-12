Il silenzio dell’acqua 2 | anticipazioni ultima puntata | chi è l’assassino? Tra Luisa e Andrea…

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Siamo arrivati al quarto ed ultimo episodio della fiction Il2. È infatti andata in onda ieri la terza, e bisognerà aspettare mercoledì 16 dicembre per scoprire come si concluderà questa seconda stagione. Ma cosa succederà nell’ultimo appuntamento previsto per la prossima settimana, in onda come sempre su Canale 5? Ecco qualche anticipazione. La seconda stagione de Il2 ha debuttato il 27 Novembre su Canale 5. La miniserie, composta da quattro episodi, vede Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nel ruolo dei due protagonistiFerrari e Andrea Baldini. In onda inizialmente di venerdì, la fiction ha cambiato giorno. Il prossimo episodio verrà trasmesso mercoledì 16 dicembre in prima serata ma già possiamo andare a scoprire le ...