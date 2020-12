Il Segreto lunedì 14 dicembre 2020 | Tomas dubita di Alicia?

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Dalle anticipazioni riguardanti la puntata de Ildi14, avremo come al solito grandi sorprese.rimarrà colpito dalla reazione di, in quanto la donna non lo difenderà dopo la discussione con Barreiros. Intanto, Filiberto continua a nascondere il suovisto che, ormai, fa parte della Setta degli Arcangeli; mentre Begona farà una sorpresa al marito. Isabel scompiglia il rapporto tra Emilia e Francisca. Il marchesino appare molto dubbioso, avra’ cambiato idea su? Ilanteprima: Barreiros incalzanon lo difende La puntata de Il14, ha ...

ottovanz : RT @Orliana11: ' È questo il segreto dell’avvento, cioè di ogni avventura che prepara una (ri)nascita: il coraggio e la compassione per un… - Centopercento2 : RT @tecnoandroidit: Amazon è pazza: offerte shock quasi gratis nel nuovo elenco segreto - La giornata di lunedì porta grandi sorprese agli… - Orliana11 : ' È questo il segreto dell’avvento, cioè di ogni avventura che prepara una (ri)nascita: il coraggio e la compassion… - CorriereUmbria : Il Segreto, le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 7 dicembre #canale5 #ilsegreto - tecnoandroidit : Amazon è pazza: offerte shock quasi gratis nel nuovo elenco segreto - La giornata di lunedì porta grandi sorprese… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto lunedì

ComingSoon.it

Il Segreto Anticipazioni dal 14 al 18 dicembre 2020: Emilia torna in città, Francisca è sconvolta! di Sofia Gusman 09 dicembre 2020 Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle...Lunedì 14 dicembre 2020 andrà in onda una nuova puntata in Prima TV de Il Segreto. Che cosa accadrà nell'episodio in onda alle ore 16.20 su Canale 5 ? Scopriamo insieme tramite le Anticipazioni che seguono. Alle Anticipazioni potrete integrare le trame delle puntate de Il Segreto previste che troverete CLICCANDO QUI.La serie ruota attorno alle vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro, una famiglia dell'alta borghesia che vive in un piccolo paese del nord della Spagna, con la perfida matriarca Donna Francisca Montenegro, vedova di Salvador Castro, che trama costantemente contro coloro che osano affrontare il suo potere.