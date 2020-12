IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 11 e domenica 13 dicembre 2020

(Di giovedì 10 dicembre 2020)de Ildi11 e13: Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,di11Donna Begoña vuole ora recuperare il tempo perduto con le figlie, tra passeggiate a Puente Viejo e feste improvvisate. Manuela però è molto preoccupata, avendo ancora dubbi sulla guarigione della signora… Lo specialista che visita Raimundo non riesce a farsi un’idea precisa della salute dell’uomo. Tra le possibilità c’è anche quella che le condizioni dell’Ulloa siano ormai irreversibili. Il capitano Huertas sta continuando le sue indagini su Estefania e a un certo punto richiede la fedina penale della donna, perché ha scoperto che alcuni ...

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni dell'11 dicembre: Thomas scopre il segreto di Ridge - zazoomblog : Il segreto anticipazioni: la moglie di Don Ignacio è davvero guarita o è un pericolo per tutti? - #segreto… - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni Le due non faranno che discutere, discutere, discutere... - infoitcultura : Anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Marcia ha un marito segreto - zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 10 dicembre 2020 - #Beautiful #Segreto #Anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : SEGRETO anticipazioni

Nelle trame spagnole de Il Segreto, Jesus Urrutia esce di prigione grazie al successo della figlia Alicia alle elezioni comunali.Il segreto anticipazioni settimanali dal 14 al 18 Dicembre. Lunedi 14 Dicembre : In casa Solozabal, la situazione e’molto allegra, con donna Begona che si diverte con Marta, Ros ...Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 11 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, il medico visiterà Raimundo, purtroppo la diagnosi sar ...