Il Segreto | anticipazioni 11 dicembre | Raimundo non guarirà mai?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La salute dipreoccuperà non poco Francisca, la quale dopo essersi trasferita con lui in una nuova casa, deciderà di capire se ci siano possibilità di guarigione. La donna, come si evince dalleIlinerenti la puntata in onda venerdì 11, manderà a chiamare un luminare per farlo visitare. Quest’ultimo dopo averlo visitato accuratamente, dirà di non essere in grado di fare una diagnosi precisa e che le condizioni di salute dell’Ulloa potrebbero essere irreversibili. Nel frattempo, donna Begoña, tornata in famiglia dopo tantissimo tempo, farà di tutto per recuperare il tempo perso con le figlie, ma Manuela continuerà ad essere convinta che non sia realmente guarita. Il, spoiler 11: donna Begoña vuole recuperare il tempo perso Donna ...