Il Segreto anticipazioni 11 dicembre 2020: la salute di Raimundo potrebbe non migliorare mai più (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Segreto torna venerdì 11 dicembre 2020, su Canale 5 alle 16:37, con un'altra delle puntate inedite e le anticipazioni non rassicurano sulla salute di Raimundo. Il Segreto torna venerdì 11 dicembre 2020 su Canale 5 alle 16:40 con un'altra delle puntate inedite e le anticipazioni riportano cattive notizie sulle condizioni di Raimundo. Donna Begoña intende recuperare tutto il tempo che ha perso per stare con le tre figlie, tra passeggiate in paese e feste improvvisate, sempre con grande preoccupazione di Manuel, che ha ancora dubbi sulla sua effettiva guarigione. Uno specialista visita don Raimundo, ma purtroppo non riesce a fare un pronostico preciso sulla sua salute. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Iltorna venerdì 11, su Canale 5 alle 16:37, con un'altra delle puntate inedite e lenon rassicurano sulladi. Iltorna venerdì 11su Canale 5 alle 16:40 con un'altra delle puntate inedite e leriportano cattive notizie sulle condizioni di. Donna Begoña intende recuperare tutto il tempo che ha perso per stare con le tre figlie, tra passeggiate in paese e feste improvvisate, sempre con grande preoccupazione di Manuel, che ha ancora dubbi sulla sua effettiva guarigione. Uno specialista visita don, ma purtroppo non riesce a fare un pronostico preciso sulla sua. ...

