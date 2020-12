Il ruolo di Lockheed Martin per la Difesa italiana Parla Luigi Piantadosi

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Per affrontare un mondo sempre più denso di minacce, dagli Stati Uniti è già partita la rivoluzione dei programmi della. Saranno internazionali, destinati a sviluppare sistemi avanzati tra intelligenza artificiale e iper-connettività, e portatori di nuove opportunità di collaborazione per l’industria. È il quadro descritto da, direttore Europa e Nato di, intervenuto oggi in Commissionealla Camera, presieduta da Gianluca Rizzo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi die sulle prospettive di ricerca tecnologica, produzione e investimenti funzionali alle esigenze del comparto. UNA STORIA DI COLLABORAZIONE Di base, “il fortissimo legame ...