Il presepe alternativo dell’artista Clet: “Angeli trans e una famiglia di tutti i colori” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Firenze, 10 dic – Ogni anno c’è un presepe alternativo o più di uno: adesso tocca a quello dell’artista Clet, che sulla sua pagina Facebook esprime il manifesto artistico (e politico) della sua opera: “Tutte le razze e gli angeli trans”. Clet, lo street artist francese Clet, al secolo Clet Abraham, è un artista francese attivo in Italia e in particolare a Firenze. La sua “specialità” è la street art. Molti di voi avranno sicuramente visto le sue opere, che di solito consistono nell’applicazione di stickers sui cartelli stradali, in cui gli “omini neri” dei cartelli prendono vita. I suoi interventi sull’arredo urbano dall’Italia sono arrivati anche in altri Paesi. E va di nuovo in scena il presepe Come ogni artista che si rispetti al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Firenze, 10 dic – Ogni anno c’è uno più di uno: adesso tocca a quello, che sulla sua pagina Facebook esprime il manifesto artistico (e politico) della sua opera: “Tutte le razze e gli angeli”., lo street artist francese, al secoloAbraham, è un artista francese attivo in Italia e in particolare a Firenze. La sua “specialità” è la street art. Molti di voi avranno sicuramente visto le sue opere, che di solito consistono nell’applicazione di stickers sui cartelli stradali, in cui gli “omini neri” dei cartelli prendono vita. I suoi interventi sull’arredo urbano dall’Italia sono arrivati anche in altri Paesi. E va di nuovo in scena ilCome ogni artista che si rispetti al ...

