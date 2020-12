(Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Associazione europea deitorna criticare l'Unione Europea dopo aver espresso, solo qualche giorno fa, timori sul processo di consultazione in vista della nuova normativa Euro 7. Questa volta l'Acea mette nel mirino alcune linee guida inseriteCommissione Europea nel 'Sustainable and Smart Mobility Package', la strategia elaborata a Bruxelles per ridurre le emissioni dei trasporti del 90% entro il 2050. L'associazione delle Case automobilistiche accoglie con favore e "condivide pienamente" l'di promuovere l'adozione dei veicoli elettrici, ma al contempo critica aspramente "l'audace ambizione di avere almeno 30di auto a emissioni zero sulle strade dell'Unione europea entro il". "Purtroppo - avverte il direttore generale Eric-Mark Huitema - questa visione è ...

Le vetture 100% elettriche sono di certo più ecologiche rispetto a quelle ibride ricaricabili, che oggi si vendono di più sul ...

Il piano europeo- Costruttori critici: "30 milioni di elettriche nel 2030 sono un obiettivo lontano dalla realtà" (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Associazione europea dei Costruttori torna ...

Fra le 30 materie prime incluse nel piano d'azione europeo per le materie prime critiche figura anche il litio, essenziale per la transizione verso una mobilità elettrica e non solo.

Cresce il mercato dell'auto elettrica ma non quello delle sue infrastrutture di Maurilio Rigo Uno studio dell'Associazione europea dei costruttori di automobili evidenzia come la rete di ...