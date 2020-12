Il ‘petrolio italiano’ | Federturismo e Federalberghi | “Se si azzera il settore si danneggia il Paese”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 10 dicembre 2020) A pensarci bene è una sorta di ‘miracolo’ il nostro Paese dove, grazie ad una conformazione geografica differenziata, e ad un clima perfettamente ‘allineato’ all’offerta, siamo in grado di poter soddisfare qualsiasi domanda relativa a soggiorni vacanzieri – che sia mare o montagna – di altissima qualità. Non da ultime poi le strutture ricettive che, disseminate a macchia di leopardo lungo lo Stivale, assicurano esperienze davvero emozionanti. Uno scrigno davvero prezioso l’Italia, all’interno del quale, che si vivano cime ricche di flora e di fauna, o calde spiagge bagnate da un mare cristallino, emergono ovunque dal passato rilevanti tracce e testimonianze artistiche che rivelano la storia del paese sin dalle sue origini. Una miscellanea di culture, stratificate l’una sopra l’altra, in grado di proiettare i pensieri a ritroso di millenni. Dunque, senza dover necessariamente ...