Il Paradiso delle signore spoiler 11 dicembre | Roberta trova l’anello di fidanzamento di Marcello

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell’ultimo episodio della settimana del, quello di venerdì 11, vedremo chefarà una scoperta che la lascerà senza parole., dal canto suo, si troverà a fare i conti con un cliente inaspettato in Svizzera. Silvia e Federico sembreranno averto finalmente un punto d’incontro, mentre Adelaide farà di tutto per mettere in giardia Umberto dalla signora Cattaneo. I membri del circolo, intanto, verranno spiazzati da un ritorno inatteso. Ritorno inatteso alGlidella puntata dell’11delrivelano che Silvia ringrazierà suo figlio ...