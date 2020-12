Il Paese in cui i medici rimproverano i politici per i selfie in terapia intensiva (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un’Italia alla deriva, quella che sta attraversando la seconda ondata del coronavirus, divisa tra i cittadini che assistono praticamente attoniti a quanto sta accadendo e alcune persone che rivestono o hanno rivestito in passato incarichi istituzionali che cercano di utilizzare la ribalta dei social network a disposizione di tutti per mettere in evidenza situazioni personali, anche molto rischiose. È il caso di Paolo Ciani, ex vicepresidente del Friuli Venezia Giulia (e attuale consigliere comunale di Villa Santina) che sta documentando sui social network la sua odissea di paziente Covid. LEGGI ANCHE > Credete alla pagina “Buffonate di Stato” sul paziente in terapia intensiva senza protezioni? Paolo Ciani e il caso dei selfie in terapia intensiva Ha mostrato le difficoltà del sistema sanitario ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un’Italia alla deriva, quella che sta attraversando la seconda ondata del coronavirus, divisa tra i cittadini che assistono praticamente attoniti a quanto sta accadendo e alcune persone che rivestono o hanno rivestito in passato incarichi istituzionali che cercano di utilizzare la ribalta dei social network a disposizione di tutti per mettere in evidenza situazioni personali, anche molto rischiose. È il caso di Paolo Ciani, ex vicepresidente del Friuli Venezia Giulia (e attuale consigliere comunale di Villa Santina) che sta documentando sui social network la sua odissea di paziente Covid. LEGGI ANCHE > Credete alla pagina “Buffonate di Stato” sul paziente insenza protezioni? Paolo Ciani e il caso deiinHa mostrato le difficoltà del sistema sanitario ...

