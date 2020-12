Il nuovo Dpcm su genitori separati con figli, visite ai nonni e vacanze – Che cosa si potrà fare a Natale secondo il governo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sul sito del governo sono in continuo aggiornamento le Faq per capire cosa si potrà e non si potrà fare nelle prossime settimane al netto delle divisione del Paese in zone gialle, arancioni e rosse per via delle nuove restrizioni anti Coronavirus. genitori separati con figli, seconde case in Regioni differenti, turismo occasionale, gli aspetti da dover chiarire sono tanti, soprattutto se si considera l’imminente arrivo delle feste natalizie. Tra le indicazioni ormai più chiare le norme che gestiranno gli spostamenti tra Comuni: vietato muoversi il 24 e il 25 di dicembre così come il 1° gennaio. O ancora, il movimento tra una regione e un’altra per tornare verso la casa di residenza, concesso entro e non oltre il 20 di dicembre, tranne eccezioni di ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sul sito delsono in continuo aggiornamento le Faq per capiresie non sinelle prossime settimane al netto delle divisione del Paese in zone gialle, arancioni e rosse per via delle nuove restrizioni anti Coronavirus.con, seconde case in Regioni differenti, turismo occasionale, gli aspetti da dover chiarire sono tanti, soprattutto se si considera l’imminente arrivo delle feste natalizie. Tra le indicazioni ormai più chiare le norme che gestiranno gli spostamenti tra Comuni: vietato muoversi il 24 e il 25 di dicembre così come il 1° gennaio. O ancora, il movimento tra una regione e un’altra per tornare verso la casa di residenza, concesso entro e non oltre il 20 di dicembre, tranne eccezioni di ...

