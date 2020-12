Il Natale 'vietato' causa Covid del più piccolo paese della Liguria (Di giovedì 10 dicembre 2020) (AGI) - Rondanina, appena 62 residenti ("sulla carta, perché reali sono molti di meno", dice il sindaco) - è il comune più piccolo e meno abitato della Liguria. Incastrato in alta Val Trebbia, alle pendici dell'Appennino, il piccolo paese dell'area metropolitana di Genova si appresta ad applicare le misure imposte dal dpcm per contenere il contagio da Covid 19, in vista delle festività natalizie. In primis lo stop agli spostamenti tra comuni: per Rondanina significa rinunciare a presenze che raddoppiavano con le festività, con i tanti genovesi che riaprivano le seconde case e festeggiavano il Natale come una famiglia allargata, dove tutti si conoscono o sono più o meno parenti. Il sindaco, "Misura forse eccessiva" "Da amministratore dico che è una misura adeguata, ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) (AGI) - Rondanina, appena 62 residenti ("sulla carta, perché reali sono molti di meno", dice il sindaco) - è il comune piùe meno abitato. Incastrato in alta Val Trebbia, alle pendici dell'Appennino, ildell'area metropolitana di Genova si appresta ad applicare le misure imposte dal dpcm per contenere il contagio da19, in vista delle festività natalizie. In primis lo stop agli spostamenti tra comuni: per Rondanina significa rinunciare a presenze che raddoppiavano con le festività, con i tanti genovesi che riaprivano le seconde case e festeggiavano ilcome una famiglia allargata, dove tutti si conoscono o sono più o meno parenti. Il sindaco, "Misura forse eccessiva" "Da amministratore dico che è una misura adeguata, ...

