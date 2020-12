Il Napoli: “Primo obiettivo azzurro stagionale raggiunto. Adesso si ricomincia con il rush di campionato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli commenta sul suo sito ufficiale il pareggio contro la Real Sociedad allo Stadio Maradona, un risultato che fa passare agli azzurri il turno di Europa League. “Prima il Napoli. Poi il Real Sociedad. La cronologia dei gol della serata scandisce l’ordine della qualificazione. Gli azzurri vincono il Girone e passano come primi in classifica ai sedicesimi di finale. Zielinski segna la prima rete ufficiale nel Tempio Maradona, fresco di battesimo. Piotr scaglia il suo destro sotto l’incrocio e mette la notte tempestosa sulle note della quiete. Il Napoli controlla, amministra, comanda e potrebbe dare il colpo del ko in più di una occasione. Ma i baschi restano in piedi e nel recupero hanno l’ultimo sussulto salvifico con il gol di Jose che vale il secondo biglietto utile per i sedicesimi. Primo obiettivo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilcommenta sul suo sito ufficiale il pareggio contro la Real Sociedad allo Stadio Maradona, un risultato che fa passare agli azzurri il turno di Europa League. “Prima il. Poi il Real Sociedad. La cronologia dei gol della serata scandisce l’ordine della qualificazione. Gli azzurri vincono il Girone e passano come primi in classifica ai sedicesimi di finale. Zielinski segna la prima rete ufficiale nel Tempio Maradona, fresco di battesimo. Piotr scaglia il suo destro sotto l’incrocio e mette la notte tempestosa sulle note della quiete. Ilcontrolla, amministra, comanda e potrebbe dare il colpo del ko in più di una occasione. Ma i baschi restano in piedi e nel recupero hanno l’ultimo sussulto salvifico con il gol di Jose che vale il secondo biglietto utile per i sedicesimi. Primo...

tancredipalmeri : E adesso è ufficiale: minuto di silenzio stasera in Europa League. E come scrivevo ieri, il primo minuto di silenz… - annatrieste : Dice 'Sì ma il Napoli ha fatto schifo'. Ok ma si è qualificato ed è primo nel girone. 'Pigliete 'o bbuon ché 'o malament nun manca maie' - OptaPaolo : 1 - Andrea #Pirlo é diventato oggi il primo allenatore alla sua prima esperienza in un massimo campionato a rimaner… - antonio_gaito : #NapoliRealSociedad 1-1, le pagelle: Zielu, che botta! Lozano unica arma, la mediana è sovrastata - ildesk : Gli azzurri si contentano alla prima dello stadio “Maradona”: sblocca Zielinski, pari di William José nel finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli “Primo SNAI – Europa League: fiducia al Napoli Bomber in quota, comanda Mertens Fortune Italia