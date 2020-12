Il museo della lingua italiana a Firenze in onore di Dante Alighieri? Difficilmente nascerà nell’anno delle celebrazioni per il Sommo Poeta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Che fine ha fatto il, la cui nascita fu annunciata ad agosto dal sindaco diDario Nare la notizia riportata con grande enfasi dai media nazionali? Un po’ per colpapandemia e un po’ perché si è insediato da meno di un mese il comitato tecnico che deve sovrintendere al progetto e alla realizzazione del nuovo, dopo l’iniziale proclama, è calato un velo di silenzio che sarà rotto venerdì 11 da una conferenza stampa congiunta di Narcon il ministroCultura Dario Franceschini, probabilmente per risollevare l’attenzione sull’argomento. Al, chenell’ala ovest del complesso monumentale di Santa Maria Novella (ex ...