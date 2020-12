Il Milan vince a Praga e chiude primo il girone di Europa League (Di venerdì 11 dicembre 2020) Praga (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Massimo risultato con il minimo sforzo. Il Milan vince in casa dello Sparta Praga per 1-0 con le seconde linee e chiude addirittura al primo posto nel gruppo H di Europa League, approfittando dello scivolone del Lille a Glasgow contro il Celtic. Un gol di Hauge, già al terzo sigillo nella competizione, sposta dunque i rossoneri nell’urna delle squadre teste di serie per il sorteggio dei sedicesimi del prossimo lunedì, evitando (almeno potenzialmente) gli incroci più insidiosi. Il Diavolo si presenta in Repubblica Ceca in versione sperimentale, con un ampio turnover in ogni zona del campo: dall’inedito reparto difensivo con capitan Conti e Dalot sulle fasce e la coppia centrale Duarte-Kalulu sino al fronte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020)(REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Massimo risultato con il minimo sforzo. Ilin casa dello Spartaper 1-0 con le seconde linee eaddirittura alposto nel gruppo H di, approfittando dello scivolone del Lille a Glasgow contro il Celtic. Un gol di Hauge, già al terzo sigillo nella competizione, sposta dunque i rossoneri nell’urna delle squadre teste di serie per il sorteggio dei sedicesimi del prossimo lunedì, evitando (almeno potenzialmente) gli incroci più insidiosi. Il Diavolo si presenta in Repubblica Ceca in versione sperimentale, con un ampio turnover in ogni zona del campo: dall’inedito reparto difensivo con capitan Conti e Dalot sulle fasce e la coppia centrale Duarte-Kalulu sino al fronte ...

