Il Milan blinda Kessie, nemmeno 50 milioni per cederlo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Milan blinda kessié, per evitare l’assalto di numerosi club esteri, soprattutto inglesi. La società accelera per costruire le basi di un suo rinnovo. Non verrà ceduto nemmeno per 50 milioni. Questa sicuramente rappresenta una buona notizia per il club di via Aldo Rossi. Infatti i valori tecnici si stanno traducendo anche in importanti plusvalenze L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Milan e Roma, arriva lo scambio Florenzi – Kessie? Le probabili formazioni di Milan-Bologna, 1^ giornata Serie A Zlatan Ibrahimovi? risultato positivo al coronavirus Il Milan crolla in casa contro il Lille, vincono la Roma e il Napoli Il Milan prepara l’offerta per ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilkessié, per evitare l’assalto di numerosi club esteri, soprattutto inglesi. La società accelera per costruire le basi di un suo rinnovo. Non verrà cedutoper 50. Questa sicuramente rappresenta una buona notizia per il club di via Aldo Rossi. Infatti i valori tecnici si stanno traducendo anche in importanti plusvalenze L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare:e Roma, arriva lo scambio Florenzi –? Le probabili formazioni di-Bologna, 1^ giornata Serie A Zlatan Ibrahimovi? risultato positivo al coronavirus Ilcrolla in casa contro il Lille, vincono la Roma e il Napoli Ilprepara l’offerta per ...

webmagazine24 : Il #Milan blinda Kessie, nemmeno 50 milioni per cederlo - infoitsport : Non bastano 50 milioni | Il Milan lo blinda, ora il rinnovo - MilanLiveIT : Non bastano 50 milioni | Il #Milan vuole blindare #Kessie, ora il rinnovo ?? - pasqualinipatri : Europa League, il Napoli non va oltre il pari, la Roma blinda il primato - laziopress : Europa League, il Napoli non va oltre il pari, la Roma blinda il primato -

Ultime Notizie dalla rete : Milan blinda Non bastano 50 milioni | Il Milan lo blinda, ora il rinnovo MilanLive.it Il Milan blinda Kessie, nemmeno 50 milioni per cederlo

Il Milan blinda Kessié, nemmeno 50 milioni bastano per cederlo. Nei prossimi giorni sono in programma trattative per il suo rinnovo ...

Europa League, Napoli 1 a quota 1,99 su Betaland per blindare il primo posto

Europa League, Napoli - Real Sociedad 1 a quota 1,99 su Betaland per blindare il primo posto nei sedicesimi di finale.

Il Milan blinda Kessié, nemmeno 50 milioni bastano per cederlo. Nei prossimi giorni sono in programma trattative per il suo rinnovo ...Europa League, Napoli - Real Sociedad 1 a quota 1,99 su Betaland per blindare il primo posto nei sedicesimi di finale.