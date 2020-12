Il messaggio di Angelina Jolie contro la violenza sulle donne | “Parlatene sempre”

(Di giovedì 10 dicembre 2020)in un’intervista per Harper’s Bazaar parla die lancia un appello: “Anche durante le feste chiedete aiuto“.è da sempre in prima linea quando si tratta di missioni umanitarie e di attivismola. Di nuovo l’attrice statunitense si è fatta sentire sul tema riconfermando L'articolo proviene da Leggilo.org.

La violenza di genere non si è fermata con la pandemia e di certo non si fermerà sotto Natale. Anzi: la situazione è allarmante. L'abbiamo ben visto in questi mesi: l'Istat ci dice che in Italia duran ...L'appello dell'attrice alle vittime di abusi: "Parlatene, chiedete aiuto, anche durante le feste. Spesso sono gli estranei ad aiutare" ...