Il M5s perde un altro pezzo: il deputato Antonio Lombardo lascia il gruppo parlamentare (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Movimento 5 Stelle perde un altro suo componente: si tratta del parlamentare Antonio Lombardo, che lo comunica con un messaggio inviato ai colleghi: "Ragazzi, per una questione di correttezza e ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Movimento 5 Stelleunsuo componente: si tratta del, che lo comunica con un messaggio inviato ai colleghi: "Ragazzi, per una questione di correttezza e ...

luigiluccarini : Nella notte in cui in #Parlamento si tocca il punto più basso degli ultimi 50 anni di serietà e rispetto per gli el… - TerrinoniL : Mes, governo salvo sul filo. Il M5S perde pezzi. Dissidenti verso l'espulsione - angiuoniluigi : RT @repubblica: Mes, governo salvo sul filo. Il M5S perde pezzi. Dissidenti verso l'espulsione - repubblica : Mes, governo salvo sul filo. Il M5S perde pezzi. Dissidenti verso l'espulsione - Markus70 : @gisellaruccia Perchè fa parte della opposizione al M5S di governo. Ma mi rassegnerò a questo tipo di giornalismo,… -