Il Giardino Segreto, trama, cast e curiosità del nuovo grande classico per ragazzi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Giardino Segreto è una storia magica che continua ad affascinare nonostante nasca come un libro per ragazzi nel 1911 e ora arriva direttamente in streaming su Amazon Prime Video, disponibile dal 10 dicembre, la nuova versione con un cast di star come Colin Firth e Julie Walters. GUARDA IL FILM SU AMAZON PRIME VIDEO Il Giardino Segreto trama La piccola Mary Lennox rimane orfana e viene accolta in casa dallo zio vedovo, Lord Archibald, che diventa il suo tutore. Ma la ragazzina un po’ viziata un po’ sentendosi sola infrange qualche regola della casa e sfugge alla sorveglianza della signora Medlock, la governante. Così scopre come accedere ad un Giardino, appunto Segreto e inaccessibile per ordine dello zio. Mentre ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilè una storia magica che continua ad affascinare nonostante nasca come un libro pernel 1911 e ora arriva direttamente in streaming su Amazon Prime Video, disponibile dal 10 dicembre, la nuova versione con undi star come Colin Firth e Julie Walters. GUARDA IL FILM SU AMAZON PRIME VIDEO IlLa piccola Mary Lennox rimane orfana e viene accolta in casa dallo zio vedovo, Lord Archibald, che diventa il suo tutore. Ma lana un po’ viziata un po’ sentendosi sola infrange qualche regola della casa e sfugge alla sorveglianza della signora Medlock, la governante. Così scopre come accedere ad un, appuntoe inaccessibile per ordine dello zio. Mentre ...

sissiago : Colin Firth dentro 'Il giardino segreto', su Amazon Prime - Il Sole 24 ORE - Noovyis : (Il Giardino Segreto in DVD e Blu-ray: una video featurette esclusiva dagli extra del film) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Giardino Segreto in DVD e Blu-ray: una video featurette esclusiva dagli extra del film… - Noovyis : (Il giardino segreto, la recensione: la fantasia tenuta prigioniera) Playhitmusic - - Insidetheshowit : IL GIARDINO SEGRETO ora disponibile in DvD e Blu-Ray - -