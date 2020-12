Il giardino segreto | la recensione | la fantasia tenuta prigioniera

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Lade Il, adattamento dell'omonimo classico di Frances H. Burnett disponibile su Prime Video. A scorrere tra le parole di questade Ilnon troverete troppi elogi, il film diretto da Marc Munden e disponibile su Amazon Prime Video è infatti l'ennesima riprova che il detto "è meglio il libro" non è poi tanto sbagliato. A differenza dell'omonimo classico del 1911 da cui trae linfa vitale, l'opera non colpisce al cuore. Limitandosi al ruolo di mero intrattenitore, il film è un'ombra che passa senza lasciare il segno, una tavolozza di colori incapace di dar vita a un capolavoro per gli occhi. Tutto naviga su acque calme, troppo calme; un veliero maestoso …

