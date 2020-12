Il futuro degli investimenti alternativi tra regolamentazione e mercato (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il 15 e 16 dicembre 2020, Borsa Italiana e Assogestioni organizzano gli Alternative Investment Funds Days (AIFs Days), una due giorni di tavole rotonde e dibattiti che ha l’obiettivo di promuovere la discussione sullo sviluppo dei Fondi di Investimento alternativi (FIA) al fine di renderli più efficienti, efficaci e competitivi. I professionisti del settore e i rappresentanti di istituzioni e di autorità di regolamentazione e vigilanza si incontrano per analizzare lo stato attuale dei FIA e per dibattere sulle loro potenziali evoluzioni future. L’obiettivo è aprire nuovi spazi di discussione, pensiero e azione per trasformare il risparmio nel principale fattore di crescita del Paese. La prima giornata degli Alternative Investment Funds Days, con anche la partecipazione di Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il 15 e 16 dicembre 2020, Borsa Italiana e Assogestioni organizzano gli Alternative Investment Funds Days (AIFs Days), una due giorni di tavole rotonde e dibattiti che ha l’obiettivo di promuovere la discussione sullo sviluppo dei Fondi di Investimento(FIA) al fine di renderli più efficienti, efficaci e competitivi. I professionisti del settore e i rappresentanti di istituzioni e di autorità die vigilanza si incontrano per analizzare lo stato attuale dei FIA e per dibattere sulle loro potenziali evoluzioni future. L’obiettivo è aprire nuovi spazi di discussione, pensiero e azione per trasformare il risparmio nel principale fattore di crescita del Paese. La prima giornataAlternative Investment Funds Days, con anche la partecipazione di Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, è ...

matteosalvinimi : La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio… - matteosalvinimi : #TaskForce per #RecoveryFund? Ritengo vergognoso che il governo non coinvolga l'Italia tutta. Sono soldi pubblici e… - GiulioCentemero : ?? Mente la #camera era ancora riunita a discutere il #dl clandestini è inaccettabile che il presidente del consigl… - italiacubaroma : RT @JoseCarlosRRuiz: #PorCuba Davanti al consolato degli Stati Uniti. #Milano, #Italia. Basta con le campagne mediatiche, il bullismo e il… - AmericaLatinaAL : RT @JoseCarlosRRuiz: #PorCuba Davanti al consolato degli Stati Uniti. #Milano, #Italia. Basta con le campagne mediatiche, il bullismo e il… -