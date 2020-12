Il fratello di Paolo Rossi | “Una malattia devastante | accettava un’iniezione per ogni intervento televisivo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ha lottato fino alla fine contro il tumore che l’ha portato via ma il, Rossano, racconta i suoi ultimi giorni, la sua incredibile forza e il desiderio fino alla fine di essere presente per il suo amato calcio. Conriusciva a reggere il tempo della durata del suonei programmi sportivi, non voleva rinunciarci così come non voleva che gli altri sapessero del suo stato di salute, era una sua battaglia, senza clamori. Ed è così che è andato via sconvolgendo tutti, anche i suoi storici compagni di squadra della Nazionale non sapevano stesse così male, non potevano saperlo. Sono le parole di suoa confermare che era questa la volontà dell’ex calciatore: “Era devastato ma lottava come un ...