Il figlio di Paolo Rossi si commuove in diretta tv: “ho fatto una promessa a papà” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo del calcio si è risvegliato con una notizia tristissima, la morte di Paolo Rossi. E’ il secondo lutto gravissimo nel giro di pochi giorni dopo il decesso di Diego Armando Maradona. Pablito ha lasciato un vuoto enorme, è stato uno dei calciatori italiani più forti, è stato in grado di trascinare anche la Nazionale italiana. Ovviamente è sconvolta la famiglia, dalla moglie Federica Cappelletti fino al figlio Alessandro. La promessa di Alessandro Rossi Foto InstagramIl figlio Alessandro Rossi ha ricordato Paolo in un’intervista rilasciata a Rai Sport: “umile, generoso, sempre presente, con una parola carina che ti rassicurava, una persona generosa che non ha mai detto di no a nessuno, sempre disponibile ad aiutare gli altri”. Poi si sofferma ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo del calcio si è risvegliato con una notizia tristissima, la morte di. E’ il secondo lutto gravissimo nel giro di pochi giorni dopo il decesso di Diego Armando Maradona. Pablito ha lasciato un vuoto enorme, è stato uno dei calciatori italiani più forti, è stato in grado di trascinare anche la Nazionale italiana. Ovviamente è sconvolta la famiglia, dalla moglie Federica Cappelletti fino alAlessandro. Ladi AlessandroFoto InstagramIlAlessandroha ricordatoin un’intervista rilasciata a Rai Sport: “umile, generoso, sempre presente, con una parola carina che ti rassicurava, una persona generosa che non ha mai detto di no a nessuno, sempre disponibile ad aiutare gli altri”. Poi si sofferma ...

