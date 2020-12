Il fatturato al dettaglio di Ocado sale a £579,6 milioni nel Q4 fiscale (Di giovedì 10 dicembre 2020) In un rapporto di oggi, Ocado Group plc (LON: OCDO) ha affermato che i suoi ricavi al dettaglio nel quarto trimestre fiscale sono stati significativamente migliori rispetto allo scorso anno. La società ha attribuito la sua performance positiva alla pandemia di Coronavirus in corso che ha alimentato la domanda di generi alimentari online negli ultimi mesi. Oggi, Ocado Group plc ha aperto con un ribasso di circa il 4%. A £22,19 per azione, è ora di circa l’80% nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di £10,64 per azione a marzo, quando l’impatto della pandemia era al suo apice. Se sei interessato a investire nel mercato azionario, avrai bisogno di un agente di cambio affidabile: ecco un confronto tra i migliori per semplificarti la scelta. Ocado aumenta la sua previsione per ... Leggi su invezz (Di giovedì 10 dicembre 2020) In un rapporto di oggi,Group plc (LON: OCDO) ha affermato che i suoi ricavi alnel quarto trimestresono stati significativamente migliori rispetto allo scorso anno. La società ha attribuito la sua performance positiva alla pandemia di Coronavirus in corso che ha alimentato la domanda di generi alimentari online negli ultimi mesi. Oggi,Group plc ha aperto con un ribasso di circa il 4%. A £22,19 per azione, è ora di circa l’80% nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di £10,64 per azione a marzo, quando l’impatto della pandemia era al suo apice. Se sei interessato a investire nel mercato azionario, avrai bisogno di un agente di cambio affidabile: ecco un confronto tra i migliori per semplificarti la scelta.aumenta la sua previsione per ...

Ultime Notizie dalla rete : fatturato dettaglio Covid, fatturati in calo fino al 30% - ItaliaOggi.it Italia Oggi Covid, fatturati in calo fino al 30%

L’impatto della crisi da Covid sul primo semestre del 2020 registra la caduta degli imponibili Iva dal 15 al 23% a seconda della fonte dei dati ...

Stanziati 100mila euro Ristoro spese per la crisi a negozianti e artigiani

Domande entro il 28 dicembre per chi ha avuto nel 2020 cali di fatturato almeno del 15 % rispetto all’anno precedente ...

La fattura può essere generica o va dettagliata?

La fattura deve essere necessariamente analitica e dettagliata. E ciò vale a prescindere se il destinatario sia un privato o un soggetto Iva. La descrizione dei servizi effettuati non può essere generica, ma devono essere specificamente individuati e descritti così da rendere subito individuabile la prestazione ed in modo esaustivo.

Lavori di ristrutturazione, occorre una fattura ...

Lavori di ristrutturazione, occorre una fattura dettagliata per avere la detrazione? a cura di Antonella Donati Sto ristrutturando il mio appartamento; i lavori comprendono, fra l'altro, il totale ...

