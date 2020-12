(Di giovedì 10 dicembre 2020) Fischio finale di Inter-Shakhtar 0-0. I nerazzurri sono fuori dcompetizioni europee. I giornalisti e Antonioiniziano a prepararsi per le sue dichiarazionitelecamere e in conferenza stampa. La domanda sull’impostazione della partita viene proposta da Fabio Capello, in studio per Sky Sport. La lunga disamina tattica dell’exnatore, alla fine si concludeva con la constatazione che – nella sua opinione – l’Inter non avesse giocato con il coltello tra i denti per vincere la partita. L’natore nerazzurro non ha risposto, è rimasto volontariamente in silenzio attendendo la domanda della giornalista Anna Billò, che ha provato a interrompere la spiacevole situazione che si stava creando. LEGGI ANCHE > L’eliminazione dell’Inter fa scoppiare il ...

Nessuno, neanche a Mediaset, prese le mie difese. E avevo ragione. Oggi ha risposto stizzito ai padroni del calcio in tv, e si sono scandalizzati tutti. Ipocriti».Non è una novità che la nostra politica si comporti in maniera diversa a seconda se un avvenimento avviene in una nazione o in un’altra. Questo modo di agire può essere sintetizzato con la vecchia mas ...

Il doppiopesismo del giornalismo italiano davanti alle non risposte di Conte in tv. Attaccato ora che allena l'Inter, in passato il bersaglio erano i giornalisti. Sport 10/12/2020 di Gianmichele Laino. Fischio finale di Inter-Shakhtar 0-0. I nerazzurri sono fuori dalle competizioni europee.

Il doppiopesismo della UE. Perchè nessuno attacca la Romania che ha la stessa percentuale di votanti del Venezuela? (di A. Puccio) Di. redazione - 08/12/2020. Non è una novità che la nostra politica si comporti in maniera diversa a seconda se un avvenimento avviene in una nazione o in un’altra.

doppiopesismo s. m. [der. di doppio peso, inteso come radice arbitraria dell’espressione due pesi e due misure], non com. – Nel linguaggio politico e giornalistico, tendenza a usare due pesi e due misure, cioè a comportarsi in modo contraddittorio in circostanze analoghe.