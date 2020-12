Il dolore per la morte di Paolo Rossi tra ricordi e lacrime: «Un grande uomo, mai sopra le righe» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche la Camera dei deputati si unisce al ricordo di Paolo Rossi, che ha perso la sua ultima battaglia contro una lunga e inesorabile, malattia. Molti deputati, in apertura di seduta, intervengono per commemorare brevemente Pablito, tributando, in piedi, un lungo applauso all’eroe calcistico di Spagna 82. Il grande dolore per Paolo Rossi Il dolore colpisce tutti, dal mondo dello sport al mondo della politica e dello spettacolo. «Campione del mondo, Campione del mondo… Campione del mondo». Sono le uniche parole in cima alla foto più famosa di Paolo Rossi che Angelo Branduardi posta su facebook. Lollobrigida: «Quando accadde l’impossibile» «Spagna ’82… accadde l’impossibile. Il mito di Paolo Rossi e di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche la Camera dei deputati si unisce al ricordo di, che ha perso la sua ultima battaglia contro una lunga e inesorabile, malattia. Molti deputati, in apertura di seduta, intervengono per commemorare brevemente Pablito, tributando, in piedi, un lungo applauso all’eroe calcistico di Spagna 82. IlperIlcolpisce tutti, dal mondo dello sport al mondo della politica e dello spettacolo. «Campione del mondo, Campione del mondo… Campione del mondo». Sono le uniche parole in cima alla foto più famosa diche Angelo Branduardi posta su facebook. Lollobrigida: «Quando accadde l’impossibile» «Spagna ’82… accadde l’impossibile. Il mito die di ...

