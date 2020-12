Il dolore della moglie di Paolo Rossi. "Dopo di te il niente assoluto" (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, Dopo te il niente assoluto...”: è l’addio a Paolo Rossi postato su Facebook dalla moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti. Parole seguite da un cuore, con sotto una foto del marito e delle loro due figlie. Tutti di spalle. Paolo Rossi, scomparso nella notte all’età di 64 anni, aveva tra l’altro militato nel Perugia nella stagione 1979-1980. E’ stata Cappelletti a dare la notizia della morte del marito, con una foto su Instagram che li ritraeva insieme, accompagnata dalla didascalia: “Per sempre”. I due si erano conosciuti nell’estate del 2008, per poi sposarsi nel luglio del 2010. Dalla loro unione sono nate due bambine, Maria Vittoria, di 10 anni, e Sofia Elena, di otto. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale,te il...”: è l’addio apostato su Facebook dalla, la giornalista perugina Federica Cappelletti. Parole seguite da un cuore, con sotto una foto del marito e delle loro due figlie. Tutti di spalle., scomparso nella notte all’età di 64 anni, aveva tra l’altro militato nel Perugia nella stagione 1979-1980. E’ stata Cappelletti a dare la notiziamorte del marito, con una foto su Instagram che li ritraeva insieme, accompagnata dalla didascalia: “Per sempre”. I due si erano conosciuti nell’estate del 2008, per poi sposarsi nel luglio del 2010. Dalla loro unione sono nate due bambine, Maria Vittoria, di 10 anni, e Sofia Elena, di otto. ...

