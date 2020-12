Il Covid peggio della peste del '600: un paese della Sardegna senza battesimi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Non accadde neppure nel 1600, quando sulla Sardegna imperversò la peste, ma è successo quest'anno con la pandemia di coronavirus: nella parrocchia di San Vero Milis, comune del litorale oristanese, quest'anno non è stato celebrato alcun battesimo. Una circostanza che non si verificava da almeno quattro secoli. "Da quando entrarono in uso i quinque libri, non è mai successo", commenta il parroco della parrocchia di Santa Sofia, don Ignazio Serra, in riferimento ai registri parrocchiali sui cui venivano annotati anche gli atti di battesimo. "Non avvenne durante le due cruente Guerre mondiali, e tanto meno mentre infuriava la Spagnola nel 1918, che spazzò via 12 mila sardi, soprattutto nella fascia 20-40 anni, e, sempre più a ritroso, durante la peste del XVII secolo (1652-1657), con almeno 6.000 ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Non accadde neppure nel 1600, quando sullaimperversò la, ma è successo quest'anno con la pandemia di coronavirus: nella parrocchia di San Vero Milis, comune del litorale oristanese, quest'anno non è stato celebrato alcun battesimo. Una circostanza che non si verificava da almeno quattro secoli. "Da quando entrarono in uso i quinque libri, non è mai successo", commenta il parrocoparrocchia di Santa Sofia, don Ignazio Serra, in riferimento ai registri parrocchiali sui cui venivano annotati anche gli atti di battesimo. "Non avvenne durante le due cruente Guerre mondiali, e tanto meno mentre infuriava la Spagnola nel 1918, che spazzò via 12 mila sardi, soprattutto nella fascia 20-40 anni, e, sempre più a ritroso, durante ladel XVII secolo (1652-1657), con almeno 6.000 ...

