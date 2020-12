Il Covid l’ha chiarito | l’impegno dei politici sono le proposte ad effetto Anche se sono cialtronerie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) di Riccardo Mastrorillo La politica italiana ha sempre sofferto di una subalternità alla demagogia e alla irresponsabilità. La semplificazione mediatica dell’era dei “social” ha peggiorato la situazione, ma è sconfortante notare la stupidità di alcune. Risulta altrettanto preoccupante che una parte considerevole dei cittadini non solo si beve le scempiagginidal cialtrone di turno, ma dimostra l’assenza assoluta di spirito critico, di logica e di semplice buon senso. La gestione dell’emergenzaha messo in risalto, se ancora avevamo qualche dubbio, la diffusione della cialtroneria di alcunidi destra e di sinistra. La medaglia d’oro per la proposta più inutile va senz’altro alla destra, che, con la proposta di sospendere il pagamento delle tasse per un anno, ha battuto senza ombra di ...